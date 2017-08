ALBA: deputado Alan Sanches apresenta moção de repúdio contra demissão de funcionários do HRSAJ

O deputado estadual, Alan Sanches (DEM), após cobrar posicionamento do Governo do estado e do Instituto Fernando Filgueiras, que gere o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), para a demissão de cerca de 200 funcionários, sem nenhuma resposta, apresentou moção de repúdio na ata dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia. O objetivo, segundo Alan Sanches, que é vice-presidente da comissão de Saúde e Saneamento do parlamento é chamar atenção dos seus pares e das cortes fiscalizadoras para o enorme prejuízo que essa decisão causará, colocando em risco a prestação de saúde no município e toda a região do recôncavo.

“Uma unidade que já foi classificada como excelência não pode ter seu quantitativo e qualitativo ceifado dessa maneira, com cortes absurdos que ameaça, inclusive, o corpo médico”, destacou, ressaltando ainda que o problema vai muito mais além. “Informações recebidas no meu gabinete dão conta que os salários dos servidores estão atrasados há mais de dois meses, fruto da diminuição dos repasses pelo Governo do Estado para o contrato de prestação de serviços, que já resulta no redirecionamento de vários atendimentos para outras unidades, trazendo transtornos para os pacientes e até agravamento de situações médicas”, frisou, apelando pela devida apuração dos fatos. “E o mais importante, a resolução do problema”.