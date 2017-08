ALBA: Audiência Pública tratará sobre a revitalização do Rio São Francisco

Na próxima segunda-feira (15/05/2017), às 14:30 horas, as Comissões de Agricultura e Política Rural; de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo; e de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos, da qual o deputado estadual Fábio Souto (DEM) é presidente, estarão reunidas em Audiência Pública para tratar sobre a revitalização do Rio São Francisco. O encontro será realizado na Sala Luís Cabral/Herculano Menezes da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e contará com a presença do Senador da República Otto Alencar (PSD); do representante da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (SIHS), Cássio Peixoto; e da Representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Yvonilde Medeiros.

Com cerca de 2.800 km de extensão, o São Francisco, popularmente conhecido como Velho Chico, é o maior rio totalmente brasileiro. Ele nasce na Serra da Canastra, em São Roque de Minas (MG), e escoa no sentido Sul-Norte pela Bahia e Pernambuco, alterando seu curso para o Sudeste e chegando até sua foz no Oceano Atlântico, na divisa entre Alagoas e Sergipe.

A revitalização do rio e a viabilização de estratégias para a educação ambiental é um tema debatido há muito tempo e trata-se de um momento ainda mais oportuno para discussão do assunto, já que o Nordeste vive a maior crise hídrica da história. De acordo com o deputado Fábio Souto (DEM), esse é um cenário extremamente preocupante. “Precisamos cobrar providências. Essa é a pior seca dos últimos cem anos e é responsabilidade nossa discutir esse assunto. Espero que essa audiência cumpra seu papel e que possamos debater ações urgentes e apontar soluções não só para o Rio São Francisco, como para todos os rios do Nordeste”, declarou Souto.