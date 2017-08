Acesso às políticas públicas para povos indígenas da Bahia é tema de encontro

Discutir as estratégias mais adequadas para que os povos indígenas garantam acesso aos investimentos do projeto Bahia Produtiva, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Com esse intuito foi realizado o Encontro com Representações de Povos Indígenas, nesta terça-feira (09/05/2017), em Salvador.

De acordo com o coordenador do projeto, Fernando Cabral, o Bahia Produtiva já lançou oito editais e esse evento teve o objetivo de colher subsídios para o próximo ciclo de editais, que deve ser lançado no segundo semestre desse ano. “Esse foi um momento de definir a forma de acesso dos povos indígenas aos editais do Bahia Produtiva. Saímos com diretrizes sobre a comunicação do projeto com as comunidades”.

Para o coordenador dos Povos Indígenas da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Jerry Matalawê, o evento acontece em um momento difícil para todo povo brasileiro, principalmente, para os indígenas que vem perdendo seus direitos. “Espaços como esse ajudam a fortalecer o povo indígena”.

A representante Payaya, Edilene Santos Carvalho, do município de Utinga, afirmou que essa é uma oportunidade para vencer a burocracia. “Temos nos empenhado para participar de projetos já faz tempo, agora temos mais esperança de que as coisas realmente aconteçam”.

Dos cinco editais lançados pelo Bahia Produtiva, socioambientais e de apoio às cadeias produtivas de apicultura, bovinocultura, caprinocultura e aquicultura e pesca, foram inscritos 106 projetos. Destes, foram aprovadas 21 manifestações de interesse, onde serão investidos R$7,5 milhões em ações para beneficiar 462 famílias.

Estiveram presentes também representantes do Movimento Unificado dos Povos Indígenas da Bahia (Mupoiba), Movimento Indígena da Bahia (Miba), da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), da Fundação Nacional dos Índios (Funai), da CAR e da SDR.