Sebrae apresenta estratégia de trabalho para entidades do Feira Empreende; projeto objetiva incentivar ambientes de negócios de Feira de Santana

Foi realizada na tarde da última segunda-feira, (20/02/2017), no auditório do Senac, a primeira reunião do ano entre o Sebrae e o programa Feira Empreende – que objetiva incentivar o desenvolvimento de ambientes de negócios em Feira de Santana, a partir de estratégias institucionais integradas. Na oportunidade, o Sebrae, atuante no desenvolvimento empresarial da cidade e visando a promoção da competitividade dos pequenos negócios baianos, apresentou o plano de ações, objetivos, eventos e estratégias da instituição para 2017.

A estratégia de atuação definida pelo Sebrae é direcionada ao porte de cada público-alvo, que é composto pelo potencial empreendedor; potencial empresário; microempreendedor individual; microempresa; pequena empresa e produtor rural. Assim, cada categoria de empreendedor terá uma agenda de consultorias, eventos e apoio específica.

Em 2017, as ações de empreendedorismo de capacitação estão voltadas para o fortalecimento de diversos setores produtivos, a partir dos projetos de: Comércio (Varejo de Alimentos); Panificação e Massas Alimentícias; Indústria da Moda; Varejo da Moda; Serviços Automotivos; Alimentação fora do lar; Beleza e Estética; Saúde; Mármore e Granitos; Indústria de Plásticos; Encadeamento Produtivo e Viver Bem no Semiárido.

Além disso, estão previstos grandes eventos para o ano com realização ou apoio do Sebrae, tais como: Semana MEI (maio); Seminário da Mulher Empreendedora, (maio); Semana de Capacitação (outubro); Semana de Inovação (setembro); Expofeira (setembro); Semana Global do Empreendedorismo (novembro); Evento do Feira Empreende e Seminário de Marketing e Propaganda (datas a definir).

O gerente regional do Sebrae, Isailton Reis destacou a importância do encontro. “Nós conseguimos construir uma rede de parceria e identificar quais entidades serão participantes nas nossas estratégias. A receptividade nesse encontro foi muito boa”, afirma.

João Baptista, coordenador do programa, falou sobre os objetivos do grupo. “Nossa intenção é continuar o trabalho realizado no ano passado, ouvindo as instituições e apoiando as demandas que eles trazem. Temos uma próxima reunião marcada para o mês de março”, pontua, acrescentando a confirmação da parceria com o Sebrae para realização da Semana Global do Empreendedorismo.

Também participaram do encontro representantes dos seguintes órgãos: Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira de Santana – CDL; Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana – ACEFS; Associação Centro de Educação Tecnológico do Estado da Bahia – CETEB; Centro das Indústrias de Feira de Santana – CIFS; Instituto Euvaldo Lodi – IEL; Agência de Fomento do Estado da Bahia – Desenbahia; Prefeitura de Feira de Santana; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; Banco do Nordeste; Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS; Federação Baiana das Empresas Juniores – UNI JR, Programa de Microcrédito do Governo do Estado da Bahia – CrediBahia e Sindicato Intermunicipal da Industria de Panificação e Confeitaria do Estado da Bahia – SIPACEB.