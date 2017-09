Salvador: representantes de organizações internacionais elogiam Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos

O atendimento humanizado oferecido pelo Hospital da Mulher, recém-inaugurado pelo Governo do Estado, foi elogiado pela representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman e o representante da Organização Pan-Americana da Saúde/OMS, Joaquim Molina, que visitaram o equipamento na tarde de ontem (24/02/2017), acompanhados da secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Olívia Santana e da secretária de Políticas para Mulheres, Julieta Palmeira.

“É um momento em que as mulheres estão fragilizadas, principalmente, as vítimas de violência. Ser recebida num lugar acolhedor e por profissionais especializados é essencial”, destacou a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman.

O representante da OPAS/OMS, Joaquim Molina, elogiou as instalações e a localização do equipamento: “A decoração é suave e com belas obras de arte, além da vista para o mar. Isso é também um diferencial no atendimento”, avaliou.

“Eles estão encantados com o equipamento e, com certeza, vão disseminar informações positivas sobre essa conquista para a Bahia. A visita também tem como objetivo buscar parcerias futuras com a OPAS e a ONU Mulheres, em prol do desenvolvimento da saúde das mulheres baianas”, frisou a secretária Olívia Santana.

A secretária Julieta Palmeira lembrou também que o atendimento às mulheres vítimas de violência realizado no hospital funcionará com atividades reforçadas durante todo o Carnaval.