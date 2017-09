Maquete turística da Bahia é exposta no Salvador Shopping

Elementos que retratam a geografia, cultura, história e economia da Bahia estão reunidos em uma maquete de 125 m2, que será exposta pela Secretaria Estadual do Turismo, no Salvador Shopping, de 25 de fevereiro a 26 de março de 2017. Visitá-la permitirá conhecer mais sobre as características das 13 zonas turísticas do estado e pode ser o ponto de partida para a elaboração de um instigante roteiro de viagem.

Com 7,5 toneladas de vidro e metal, a estrutura foi projetada por Geraldo Suerdieck, especialista em maquetes que traz no currículo 40 anos de experiência. Caminhando sobre a superfície, é possível visualizar uma série de atrativos turísticos que encantam brasileiros e estrangeiros. Entre as representações estão o Pelourinho e o Carnaval de Salvador; índios e caravelas na região de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento; a fruticultura desenvolvida na região do Rio São Francisco; praias e igrejas de diversas cidades.

“A maquete é uma ferramenta que desperta o interesse e a curiosidade dos visitantes. Desta forma, contribui para incrementar a atividade turística, relevante para o desenvolvimento econômico, geração de trabalho e renda”, afirma o secretário do Turismo da Bahia, José Alves.

Para o superintendente do Salvador Shopping, Henrique Medeiros, o equipamento será mais um atrativo para os clientes do empreendimento. “Além das opções de compras, alimentação e lazer, nosso público poderá contar também com a oportunidade de fazer uma viagem cultural e simbólica pela Bahia”, acrescenta.

Agenda

Local: Salvador Shopping (Praça de Serviços – Piso G1)

Período: de 25 de fevereiro a 26 de março de 2017 (segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h)