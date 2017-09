Jovens do programa ‘Primeiro Emprego’ começam a trabalhar na Embasa

Uma nova etapa de vida começa para 148 estudantes da rede estadual de ensino profissionalizante. Contratados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), por meio do Programa Primeiro Emprego, os jovens participaram de uma aula inaugural no Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Senai-Cimatec), em Salvador, nesta terça-feira (07/03/2017). Eles receberam orientações sobre carga horária, princípios, diretrizes e funcionamento da empresa.

De acordo com o presidente da Embasa, Rogério Cedraz, a parceria com o Programa Primeiro Emprego é proveitosa. “Nós estamos recebendo jovens com bastante entusiasmo e desejo de trabalhar. São profissionais que vamos ajudar a desenvolver e trarão resultados positivos. Eles vão atuar em diversos segmentos da empresa, nas áreas técnicas, administrativas e operacionais, dependendo do curso técnico que eles estejam fazendo”.

Os aprendizes foram selecionados entre os estudantes da rede pública de ensino pela Secretaria da Educação do Estado, com base no desempenho escolar, e convocados pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Eles ainda irão passar por um período de capacitação teórica no Senai, instituição parceira do programa, onde vão aprender sobre comportamento, ética profissional e a metodologia que será aplicada pelo programa, baseada na solução de problemas com propostas de melhorias.

A chance de ingressar no mercado de trabalho representa uma mudança de realidade para os jovens e suas famílias. Entre eles, Jackson Cabral, 17 anos, demostra confiança na oportunidade oferecida pelo programa. “Quero crescer, melhorar cada vez mais e alcançar todos os meus objetivos. Eu sei que essa oportunidade é uma chance importante e eu vou me esforçar ao máximo”, afirma. A mãe de Jackson, Eliana Cabral, incentiva o filho: “Agora só depende dele. Com muito trabalho, ele vai vencer qualquer dificuldade. Estamos felizes e cheios de orgulho”.

Experiência

A secretária da Setre, Olívia Santana, ressalta que o Primeiro Emprego representa uma oportunidade de experiência para os estudantes. “Esse projeto é muito importante. Ele vai na contramão da grande onda de desemprego que está devastando o país. Os jovens sofrem porque as empresas não aceitam o trabalhador sem experiência. Muitas vezes, mesmo com o diploma na mão, eles não conseguem o emprego. Estamos criando essa oportunidade de experiência tão importante para o mercado de trabalho”.

O programa foi lançado pelo governador Rui Costa em novembro, com o objetivo gerar 9 mil vagas de trabalho até 2018 em empresas privadas e órgãos estaduais. Outros 258 jovens já estão trabalhando através do programa nas secretarias da Educação, da Saúde, (Sesab), da Segurança Pública (SSP) e do Meio Ambiente (Sema), além das universidades estaduais.