Grupo Cencosud Brasil tem índice de mulheres na liderança acima da média global

A nova ordem mundial, de empoderamento feminino e de direitos iguais para os gêneros, tem refletido nos percentuais de mulheres que ocupam cargos estratégicos nas empresas. Embora o índice ainda esteja distante dos 50%, as empresas aumentam gradativamente o número de mulheres nos cargos de liderança das companhias, Segundo pesquisa International Business Report (IBR) – Women in Business, realizada pela Grant Thornton em 36 países, o Brasil possuiu 19% dos cargos de alto escalão ocupados por mulheres, índice abaixo da média global, de 24%.

A Cencosud Brasil, quarto maior rede supermercadista do país, por meio de políticas internas, aumentou consideravelmente a participação de mulheres em cargos de liderança nos últimos anos. A empresa emprega mais mulheres (52%) e o número total de lideranças femininas na operação brasileira chega a 42%, o que corresponde a 1634 cargos, ou seja, maior do que a média global.

Em relação as áreas que têm maior presença de mulheres em postos de alto escalão, estão: recursos humanos, operações, serviços financeiros, finanças, comercial e supply chain (cadeia de suprimentos). Já em relação aos cargos, a função de líder corresponde a 31%, seguida por gerência, com 16%; coordenador (5%); gerenciador (4%); e supervisor (1%). A rede Bretas Supermercados, uma das bandeiras do grupo no Brasil, registrou em 2016 um aumento de 300 mulheres no setor de liderança de operação de caixa.

Segundo Jacqueline Fontes, Diretora de Recursos Humanos e Assuntos Corporativos da Cencosud Brasil, a mulher é um ponto central no mundo varejista. “Hoje, as mulheres estão mais presentes em posições de liderança e tê-las no comando parece tendência entre as grandes companhias. Elas estão na frente das decisões de compras e temos como missão aproximar a nossa empresa das principais tendências mundiais. Em cada plano, desenvolvimento ou estratégia interna ou externa, situamos a mulher como ponto central da decisão. Queremos oferecer as condições apropriadas para atrair, reter e desenvolver as mulheres mais talentosas, independente da função que ocupam”, disse Jacqueline.

De acordo com a diretora, a empresa trabalha para proporcionar ao colaborador um ambiente seguro e amigável, onde ele, seja homem ou mulher, consiga encarar os desafios profissionais como parte de seu crescimento profissional e pessoal. “A cultura de talento na Cencosud faz com que o líder tenha capacidade de aplicar suas aptidões a serviço de toda equipe. Na empresa, ele vai se sentir devidamente apoiado e orientado por sua liderança, que deve trabalhar para garantir que as pessoas estejam sempre no centro de nossas decisões, de como que sintam-se cuidadas e valorizadas pela companhia”, finaliza Jacqueline.

Sobre o Grupo Cencosud

Líder em vendas na América Latina e 4° maior supermercadista no Brasil, o Grupo Cencosud busca fornecer os melhores serviços, preços e produtos aos seus clientes. Para atingir esta meta, opera no país com mais de 220 lojas e cerca de 30 mil colaboradores, estando presente em oitos estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe) por meio das bandeiras GBarbosa, Bretas, Prezunic, Perini e Mercantil Rodrigues. Possui ainda um escritório administrativo na cidade de São Paulo. No país desde 2007, o Grupo Cencosud atua com vários modelos de varejo: super e hipermercados, farmácias e lojas de eletroeletrônicos (Eletro Show). Fundado em 1963, possui ações nas bolsas de Santiago e Nova York, além de atuar em cinco países – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru – e manter um escritório comercial na China. A companhia emprega diretamente mais de 140 mil colaboradores em mais de 900 estabelecimentos comerciais.