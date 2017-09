Governo Rui Costa investe quase R$ 50 milhões em ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Candeias

Na manhã desta segunda-feira (06/03/2017), o Governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), beneficia um total de 45.535 habitantes com a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Candeias. O valor do investimento foi da ordem de R$ 49.546.055,75, oriundos do Governo Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e da Embasa, empresa vinculada a Sihs, responsável pela execução da obra. Na cerimônia de entrega estarão presentes o governador Rui Costa e o secretário de Infraestrutura e Saneamento, Cássio Peixoto.

Conforme faz questão de frisar, Cássio Peixoto, a sede municipal de Candeias já dispõe de sistema de esgotamento sanitário, contudo, não atendia satisfatoriamente a atual demanda da população. “E para mudar esse cenário a intervenção consta com uma rede coletora de 176.712 metros; 11 estações elevatórias, uma linha de recalque de 9.061 metros e uma estação de tratamento que resultará em 4.1219 ligações domiciliares e quase 50 mil pessoas beneficiadas com saneamento”, comemorou o titular da Sihs, reforçando que a universalização da água e saneamento está entre as principais metas do governador Rui Costa.

O município de Candeias possui cerca de 85 mil habitantes distribuídos na sua sede e mais 14 distritos (Passé, Canta Galo, Fazenda Madeira, Ponta da Laje, Boca da Mata, Caroba, Menino Jesus, Posto Sanca, Colônia, Fazenda Mamão, Caboto, Cariaçu, Pasto de Fora e Pindoba). Além disso, o município abriga parte do Complexo Industrial de Aratu – CIA Norte, onde estão instaladas dezenas de empresas de médio e grande porte, com predominância de Indústrias do setor de hidrocarbonetos, como a Dow Química, Braskem, etc.