Feira de Santana: vereador Marcos Lima destaca realização de obras pela gestão do prefeito José Ronaldo

O vereador Marcos Lima (PRP) falou sobre os seus pedidos atendidos pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho e agradeceu a ele que, entre tantas propostas, teve um carinho especial com as suas. O discurso do vereador aconteceu na manhã desta segunda-feira (06/03/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana. Marcos falou sobre o início da reforma da escola Municipal Dr. Cícero Barbosa de Carvalho, situada no bairro Jardim Cruzeiro, indicação sua e importante serviço público para a comunidade da região. “A comunidade está feliz e agradece ao Governo Municipal por esta iniciativa”, completou.

Sobre a iluminação pública, Marcos garantiu que o prefeito José Ronaldo vem realizando obras, citando uma torre de iluminação que foi colocada na praça existente na Rua Conselheiro Pena, no bairro do Panorama. “O prefeito atendeu de imediato a solicitação e a torre já foi colocada para a comunidade. A iluminação melhorou dando aos moradores mais segurança e melhor qualidade de vida. A dificuldade é grande, mas o prefeito vem fazendo o que pode”, afirmou. Com a colocação de lâmpadas de LED, o vereador tem certeza que vai melhorar muito mais a iluminação do Município.

Seca

Durante o pronunciamento o edil falou da seca que castiga os distritos de Feira de Santana destacando que a zona rural precisa da atuação dos governos municipal e estadual, já que há mais de um ano as pessoas estão querendo plantar sem poder. “Vamos pedir a Deus que o tempo melhore”, completou.

Obra em Maria Quitéria

Marcos ainda parabenizou o presidente do Poder Legislativo feirense, vereador Reinaldo Miranda – Ronny (PHS) pela indicação de obra no distrito de Maria Quitéria. Ronny fez a indicação para o asfaltamento da estrada que liga a sede do distrito à comunidade de Pé de Serra. “Parabéns, vereador. Tenho certeza que o prefeito realizará essa obra tão importante para o distrito”, finalizou.