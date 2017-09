Feira de Santana: vereador cita opinião de jornalista sobre ideologia de gênero

O vereador Edvaldo Lima (PP), em seu discurso na manhã desta segunda-feira (06/03/2017), na Câmara de Feira de Santana, repercutiu um comentário do jornalista Alexandre Garcia sobre ideologia de gênero. Segundo Edvaldo, o comentário deve ser aplaudido pela Casa.

“No início de sua declaração, o jornalista deixa claro que está alerta e que sua opinião estava baseada em uma nota oficial da Associação Americana de Pediatria e do chefe de Psiquiatria do Hospital da Universidade John Hopkins. Ambas dizem que todos nascem com o seu sexo biológico, como em todo o reino animal, na classe dos vertebrados, mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos. Nascemos machos e fêmeas, não é a ideologia que diz qual é o nosso sexo”, afirmou.

Sobre a má formação de órgãos genitais, que poderia servir de argumento para os apoiadores da ideologia de gênero, Edvaldo lembra que o jornalista voltou a citar uma fala do presidente da Associação Americana de Pediatria, em que ele ressalta que os transtornos de má formação são extremamente raros, biológicos e fisiológicos e não constituem um terceiro sexo. “O presidente desta Associação diz que ninguém nasce com gênero, nasce com sexo”, acrescentou.

Ainda segundo Edvaldo, os gêneros masculino e feminino só existem na gramática. “O sapato é gênero masculino, a cadeira é gênero feminino. Na biologia temos sexo: machos e fêmeas”, explicou.

O edil destacou mais que essa opinião do jornalista está registrada nos princípios da Bíblia Sagrada e neste sentido a Câmara Municipal de Feira de Santana estava de parabéns por ter rejeitado tal ideologia no seu Plano Municipal de Educação. “Quem diz isso não é o vereador Edvaldo Lima, mas essa ideologia de gênero é uma aberração”, disse, mostrando a foto de dois homens se beijando e chamando a ação de vergonhosa. “Isso é um desrespeito à nossa Bahia, aos homens e mulheres direitos. Nasceu com pinto é homem”, completou.

Edvaldo concluiu dizendo que podem chamá-lo de homofóbico, mas não abre mão de defender os valores da família.

Dia Internacional da Mulher

Ainda no seu pronunciamento Edvaldo parabenizou todas as mulheres brasileiras pelo Dia Internacional da Mulher, que será comemorado na próxima quarta-feira (08).