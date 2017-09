Feira de Santana: vereador chama atenção para violência contra a mulher

Em pronunciamento na sessão legislativa desta segunda-feira (06/03/2017), o vereador Isaías de Diogo (PSC) parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que é comemorado em 8 de março. Na oportunidade, o edil chamou atenção para os casos de violência contra o sexo feminino, destacando uma matéria do Jornal Folha do Estado sobre o assassinato de Vitória Souza Paixão, de apenas 12 anos de idade, ocorrido na última quinta-feira (02), no bairro Aviário, em Feira de Santana.

“Quero aqui parabenizar a todas as mulheres, porque esta semana será dedicada para elas. Nós não podemos comemorar o dia da mulher só no dia 8 de março; o dia da mulher deve ser todos os dias”, disse.

Em seguida, Isaías lamentou mais um assassinato de uma mulher ocorrido no município, repercutindo uma matéria do Jornal Folha do Estado, sob o título “Corpo encontrado enrolado em lençol é de criança de 12 anos”. Ele prestou solidariedade aos familiares da garota Vitória Souza Paixão, que, segundo o delegado Gustavo Coutinho, foi torturada, teve todo o cabelo arrancado, os lábios queimados, além de vários cortes em diversas partes do corpo.

O vereador disse que a Câmara Municipal de Feira de Santana e outras instituições irão comemorar o Dia Internacional da Mulher. “Nós precisamos sim fazer alguma mobilização para combater essa criminalidade, essas ofensas, essas coisas que têm prejudicado o sexo frágil, porque por mais que as mulheres queiram ocupar espaço no mundo moderno, não deixa de ter violação dos seus direitos”, pontuou.