Feira de Santana: secretário Justiniano França ressalta importância da limpeza no combate às pragas

Como o objetivo de melhorar a paisagem urbana, proporcionar qualidade de vida para os munícipes e combater pragas, como ratos, baratas, escorpiões e, sobretudo, o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, febre amarela, chikungunya e zika, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Feira de Santana (SESP) com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através dos agentes de endemias, vem intensificando os mutirões de limpeza no município de Feira de Santana.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Justiniano França, diversas localidades já foram contempladas com serviços de varrição, capinação, retirada de entulho, pintura de meio-fio, ações educativas e fiscalizadoras, além da operação Bota Fora, que recolhe móveis, eletrodomésticos e outros materiais considerados inservíveis, evitando o descarte em vias públicas.

Justiniano destacou que 100% das ruas dos bairros Serraria Brasil, Brasília, Irmã Dulce, Santa Mônica, Feira VI, loteamento Parque Lorena, conjuntos Jomafa e Luís Eduardo Magalhães já foram contempladas com esses serviços. E acrescentou que atualmente o bairro Campo Limpo é que está sendo assistido pelo mutirão de limpeza da SESP.

Na oportunidade, ele fez questão de ressaltar a importância da limpeza no combate a pragas. “Não só a faxina na rua é essencial no combate às pragas, mas também a limpeza residencial e comercial. O Aedes aegypti é um dos insetos que têm causado mais preocupação, em virtude de se adaptar muito bem às condições urbanas e transmitir doenças, inclusive com óbitos. A falta de higiene, o descarte irregular do lixo e recipientes com água parada, por exemplo, são grandes atrativos para o mosquito”, alertou.

Justiniano disse que atuação dos agentes de endemias nos mutirões de limpeza é de suma importância, uma vez que eles visitam as residências, principalmente onde os índices de infestação do Aedes aegypti estão maiores, e orientam os moradores sobre medidas de prevenção contra o referido mosquito e outras pragas.