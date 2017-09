Deputados Luiz Caetano e Luiza Maia declaram apoio à Fernanda Silva para presidência estadual do PT da Bahia

O mais novo movimento do tabuleiro petista que debate a eleição do novo comandante da sigla na Bahia são as presenças do deputado federal e ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT-BA), e da deputada estadual Luiza Maia (PT) na chapa encabeçada pela ex-prefeita de Uruçuca, Fernanda Silva (PT). A informação foi confirmada por Silva, nesta segunda-feira (06/03/2017), quando comentou sobre a eleição do PT baiano. Para Fernanda, a presença de Caetano e Luiza fortalece ainda mais a luta por mudança dentro do PT.

“Estamos iniciando um processo importante de fortalecimento da sigla, dialogando com diferentes frentes, envolvendo os movimentos sociais, sindicais e populares. O MST, por exemplo, tem auxiliado muito neste diálogo pelo interior. Vamos ampliar ainda mais os debates para que possamos chegar com uma boa proposta política para o PT na reta final deste processo eleitoral do partido”, declara a ex-prefeita petista. Esta segunda é o último dia de inscrição para as chapas da eleição do PT estadual, que vão definir as candidaturas.

Caetano e Luiza Maia resolveram marchar com o campo ‘OPTEI’, do também deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), do deputado federal João Daniel (PT-SE), do atual presidente do PT nacional, Rui Falcão e do líder do partido na Câmara dos Deputados, Carlos Zarattini. O movimento tem se fortalecido no cenário nacional com diálogos em diferentes estados, capitaneados pela Esquerda Popular e Socialista (EPS) e pela corrente de origem paulista Novo Rumo. A EPS na Bahia além de Valmir, ainda tem o suplente de deputado estadual, Mário Jacó e a secretária de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, Fabya Reis, como referências.