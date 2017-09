Crise Hídrica: parlamentar defende ampliação do mapa do semiárido baiano

A crise hídrica em cidades do Médio Sudoeste e Sul da Bahia já é uma realidade que outrora seria impensada. Este tema foi abordado pelo Deputado Estadual Rosemberg Pinto (PT), nesta terça-feira (07/03/2017), na Comissão de Agricultura e Política Rural e na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo. O petista convocou seus pares para realizar uma ação conjunta de debate em busca de soluções, alternativas de prevenção e convivência com a seca, a pauta também foi abordada pelo parlamentar com representações da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos.

Rosemberg alegou que a estiagem já afeta quase toda a Bahia, desde o Extremo Sul, Médio Sudoeste e o Norte do Estado, e exemplificou “na região de Itapetinga, em 2016, 30 mil cabeças de gado foram perdidas em consequência da fome e da seca”, ressaltou.

O parlamentar defende o redimensionamento do mapa do semiárido na Bahia para possibilitar a captação de mais recursos junto aos Governos Federal e Estadual, instalar um plano estadual de convivência e prevenção da seca e aumentar as políticas de recuperação das nascentes dos rios, preservação das matas ciliares e conscientização do uso racional da água.