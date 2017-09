Carnaval 2017 – Salvador: Sesab realiza mais de 2,7 mil testes para detecção de doenças sexualmente transmissíveis

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) realizou mais de 2,7 mil testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, HIV/Aids e hepatites B e C, durante o Carnaval em Salvador e Porto Seguro. Do total de testes, a ação possibilitou identificar 65 reagentes positivos, sendo oito confirmados para HIV, dois para hepatite B, três para hepatite C e 45 para sífilis.

Na capital, os postos de testagem foram montados em Ondina, na Avenida Adhemar de Barros, e outro na Barra, na Avenida Centenário. Já em Porto Seguro, foi instalado na Passarela do Descobrimento. Os testes são feitos com uma gota de sangue e o resultado sai em 20 minutos. “Fazemos os testes e damos o aconselhamento. Em caso positivo, a pessoa atendida já sai com a consulta agendada. Sendo negativo, reforçamos a importância da prevenção”, afirma a coordenadora do Programa Estadual de DST/Aids da Sesab, Maria Aparecida Rodrigues. Ela ressalta ainda que os testes rápidos para sífilis e hepatites B e C são de triagem, necessários exames confirmatórios.

A coordenadora do Programa Estadual de DST/Aids da Sesab esclarece ainda que a equipe trabalha no sentindo de conscientizar e orientar as pessoas, sobretudo os jovens, sobre a importância do uso de preservativos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, os casos de HIV/Aids cresceram 85% entre os jovens de 15 a 24 anos em todo o País. Os postos funcionam até esta terça-feira (28/02/2017), sempre das 17 às 2h.

Assistência

As unidades de pronto atendimento da rede estadual de saúde contabilizaram, até 18h desta segunda-feira (27), um total de 97 atendimentos relacionados ao Carnaval. A unidade com maior número de ocorrências é o Hospital Geral do Estado (HGE), com 57 notificações, sendo 47 vítimas de agressão física, 14 de agressão por arma de fogo, 10 por queda, nove por intoxicação exógena, cinco por complicações por doença pré-existentes, três por exposição ao fogo, três por arma branca, dois por ferimento acidental e um por agressão sexual.

Nos hospitais gerais Ernesto Simões Filho (HGESF), Roberto Santos (HGRS), Menandro de Faria (HGMF) e Eládio Lasserre (HEL) foram registrados 38 atendimentos relacionados à folia. Nas unidades de Emergência do Curuzu e de Pirajá ocorreram dois atendimentos.

Vigilância Sanitária e Ambiental

Nesta segunda, as equipes da Vigilância Sanitária e Ambiental do Estado da Bahia distribuíram mais de cinco mil preservativos durante realização de ação educativa em estabelecimentos de hotelaria, voltada para prevenção do HIV, Aids e doenças sexualmente transmissíveis, em cumprimento à Lei 9.201, de 29/07/2004 e o Decreto 9.329 de 02/02/2005. Entre os dias 24 e esta segunda, foram fiscalizados 197 estabelecimentos, sendo 75 notificados. Na ocasião, a equipe da vigilância também orientou quanto ao combate e controle do mosquito Aedes aegypti.

Doação de Sangue

Com o slogan ‘Não fique parado, doe sangue’, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) incentiva as pessoas a doarem sangue. Nesta época do ano, aumenta consideravelmente a necessidade de bolsas de sangue e hemoderivados para atender à demanda dos hospitais públicos. Até às 12h30 desta segunda foram cadastrados 347 candidatos à doação e foram coletadas 258 bolsas de sangue. A unidade funciona nesta terç (28), das 7h30 às 18h30. Na Quarta-feira de Cinzas, abre a partir das 13h..

Corregedoria

Desde a última quinta-feira (23), a Corregedoria da Sesab está inspecionando as unidades estaduais, a fim de observar o cumprimento das escalas de plantão dos servidores. As equipes atuam em regime de plantão de 24 horas. No domingo (26), foram realizadas 16 inspeções, resultando em 80 servidores notificados.