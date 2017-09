Cadmiel ressalta importância da preservação do meio ambiente e destaca projetos

Em discurso proferido na tribuna da Casa da Cidadania, na manhã desta segunda-feira (06/03/2017), o vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira (PSC) falou sobre questões ambientais, valorização da vida e destacou projetos do poder público municipal e de sua autoria.

Cadmiel, que é evangélico da Igreja Assembleia de Deus, disse que, recentemente, foi muito bem recebido pelo arcebispo metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino Castro, que, segundo ele, é um homem muito humilde. O edil salientou que tratou com o representante da Igreja Católica questões de interesses da coletividade, entre elas, a Campanha da Fraternidade 2017, que tem como tema “Biomas brasileiros e defesa da vida”.

“Nós coirmãos temos que baixar a bandeira da religião e temos que entender que a defesa do amor, a defesa do respeito e o não proselitismo religioso têm que acontecer para o bem de todos”, declarou.

Na oportunidade, o vereador disse que nesta segunda-feira ofertou para cada um de seus pares a Rosa-do-deserto, uma planta domesticada cujo nome científico é Adenium obesum Balf. “É uma oferta para dizer que nós temos que ter resiliência, temos que ter resistência e inteligência emocional, para poder vencer nossos dias”.

Em seguida, Cadmiel destacou a importância do projeto Ponto Verde, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que visa o plantio de árvores, sobretudo por parte dos moradores de Feira de Santana. “As cidades precisam voltar a respirar um ar puro, um ar oxigenado e, por isso, gostaria de parabenizar a Secretaria de Serviços Públicos, na pessoa do secretário Justiniano Oliveira França e do diretor de Departamento de Áreas Verdes, Deodato Peixinho, que fazem este belo trabalho chamado Ponto Verde”.

O edil salientou que está elaborando um projeto denominado Minha Sombra, que tem a finalidade também de trazer qualidade de vida aos munícipes por meio do plantio de árvores em frente às residências.

O vereador ainda informou que já se encontram em tramitação no Legislativo feirense duas proposições de sua autoria de interesse público: projeto de lei que cria o Dia Municipal do Nascituro e projeto de lei que dispõe sobre a Semana do Bebê, que é uma estratégia de mobilização social apoiada pelo UNICEF que tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até 6 anos prioridade na agenda dos municípios brasileiros. “Queremos declarar que todos os projetos na defesa da vida e dos direitos humanos vão ter o apoio deste vereador”, garantiu.

Durante pronunciamento, no tempo do grande expediente, na sessão ordinária desta segunda-feira (06), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Cadmiel Pereira (PSC) fez elogios ao Fluminense de Feira e ao Estádio Alberto Oliveira- Joia da Princesa, agradeceu aos pares pela aprovação das indicações de sua autoria e lembrou do conteúdo de algumas.

“Não podemos deixar de reconhecer a belíssima campanha que o Fluminense de Feira está fazendo. Está fazendo valer a torcida. Parabenizo ainda à diretoria do clube na pessoa de Zé Chico, Luiz Paulilo e Gerinaldo Costa; vocês estão fazendo a alegria do torcedor do Flu e o Joia está cheio. Parabenizo também a Prefeitura, que deixou o estádio em belo estado, com um gramado maravilhoso dando oportunidade ao Flu de voltar a ser o que era. Esperamos que o clube seja campeão, pois esta campanha está sendo bem feita e a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer também vem fazendo um bom trabalho”, parabenizou Cadmiel.

O edil sugeriu a criação de uma Superintendência de Desporto, o que permitirá ao Município ampliar a categoria de esportes oferecida na cidade. “Com a Superintendência, as escolas poderão ter, por exemplo, aulas de capoeira, que além de um esporte faz parte da nossa cultura e outros esportes como handebol, voleibol, hipismo e outros. Vejo muitos mestres de capoeiras em comunidades tirando jovens do mundo das drogas, da vulnerabilidade. A capoeira pode ser inserida nas escolas”, disse.

E continuou informando que há mais indicações de sua autoria. “Fiz também ao prefeito a indicação de uma pista de atletismo no Joia da Princesa. Acredito que será interessante o uso dessa pista. Outra indicação é a Clínica Municipal Veterinária, onde assistirá aos animais de famílias carentes que não têm condições de levar seus animais a uma clínica veterinária particular. Os animais são amigos das pessoas e devem ter um atendimento de qualidade”, avaliou.

Mais uma indicação do edil é a realização de um Réveillon Gospel, pois segundo ele, muitos evangélicos não têm onde passar a data por falta de opção na cidade. “Não queremos, em nenhuma hipótese, concorrer com a festa promovida em Salvador. Mas, a cidade pode promover um evento voltado para este público e temos grandes personalidades para tocar no Réveillon Gospel como padre Fábio de Melo, Diante do Trono entre outros”, sugeriu parabenizando o Poder Público pela realização do Natal Encantado. “Evento de muita qualidade”, disse.

Para finalizar Cadmiel agradeceu aos pares pela aprovação das indicações de sua autoria. “Gostaria de agradecer a todos que aprovaram meus requerimentos e a realização das sessões em homenagem ao Dia do Guarda Municipal, à Santa Casa de Misericórdia, do Assistente Social e da Assembleia de Deus”, finalizou.