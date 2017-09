Baby do Brasil e Pepeu Gomes participam do Carnaval 2017 de Salvador

Baby do Brasil foi a primeira cantora de trio elétrico, assim como a primeira a puxar um trio no carnaval de Salvador. Baby tem como sua marca a ousadia criativa e a sua performance de artista única no seu estilo, marcando décadas com suas interpretações de sucesso e a sua maneira de pensar.

Baby e Pepeu vão repetir a dose do grande encontro ocorrido no ultimo Rock in Rio (2015), onde Baby também teve Pepeu como seu convidado especial e juntos emocionaram todo o Brasil, em um show histórico.

Considerada como uma das maiores cantoras da MPB, principalmente pela sua voz macia, sua versatilidade rítmica elogiada pela crítica e pelo público, Baby juntamente com Pepeu, prometem um grande espetáculo na Avenida, que com certeza irá ficar gravado na memória dos foliões baianos. A cantora, também esta preparando uma homenagem em comemoração aos 70 anos do seu amigo e parceiro, o cantor baiano Moraes Moreira, como também a Tropicália no carnaval de 2017.