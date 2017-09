APAE Bahia recebe premio por desempenho na área de inclusão social

A senadora Lídice da Mata entregou, nesta sexta-feira (03/03/2017), o certificado do Prêmio Brasil Mais Inclusão à superintendente da unidade baiana da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Ângela Ventura. A entidade se destacou pelo desempenho na área de inclusão social, o que lhe rendeu a homenagem da Câmara dos Deputados.

De acordo com a parlamentar baiana, que é autora da indicação, a APAE recebe o prêmio por merecimento e por atender aos critérios para a sua concessão, que se baseiam nos valores da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa, do bem estar e de outros presentes na Constituição Federal e na legislação que preserva os direitos da pessoa com deficiência.

A superintendente da APAE, Ângela Ventura, destacou a atuação da senadora Lídice da Mata no Congresso Nacional, o apoio que tem dado à instituição ao longo dos anos e apresentou algumas demandas para as quais pede ajuda da congressista. “A instituição completará 50 anos em 2018 e buscamos apoios para a construção de uma unidade de saúde e pesquisa, que poderá ser viabilizado por meio de uma emenda parlamentar de bancada, bem como a construção de uma unidade escolar, junto ao governo estadual”, disse.

Além disso, Ventura manifestou preocupação com o fim da isenção da cota patronal, prevista no texto da Reforma da Previdência. “A APAE é uma instituição que oferece serviços em educação e assistência social totalmente gratuita e poderá ser bastante prejudicada com essa reforma”, disse.

A senadora afirmou que levará a demanda da construção do novo prédio para a bancada e que marcará uma reunião com a Secretaria Estadual da Educação. “Sobre a Reforma da Previdência, quero me comprometer em debater essa questão, pois a retuirada da isenção atingirá a APAE e as Santas Casas, que prestam serviços importantes para a população brasileira”, concluiu.