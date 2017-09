8º Encontro de Muares de Feira de Santana começa neste final de semana

O Encontro de Muares chega à sua oitava edição em Feira de Santana. O evento terá início nesta sexta-feira (03/02/2017), quando os muladeiros serão recepcionados no Parque de Exposições de Feira de Santana, seguido de uma confraternização e um leilão beneficente ao setor de oncologia do Hospital Estadual da Criança no sábado (04) e se encerra no domingo com o tradicional desfile pelas principais avenidas da cidade. O evento tem projeção nacional através da cobertura do programa Globo Rural.

O encontro de criadores chega a reunir centenas de pessoas, e a venda dos animais tem se tornado uma importante fonte de renda na região. Cerca de 500 muares, resultado do cruzamento entre burro e égua, desfilam pela cidade e chamam a atenção em cada edição do evento. Ao som dos aboiadores, pessoas de todas as idades montam em burros e mulas que esbanjam força

Os muares estão, com o passar do tempo, sendo mais valorizados no interior da Bahia. A criação, que não exige muitos recursos, é mais barata e os animais são bem mais resistentes do que os cavalos.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Bahia concentra 32% de todo o rebanho nacional. A região de Feira de Santana é a que mais vende burros e mulas. Todos os meses, são negociados, aproximadamente, 300 muares para as regiões de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.