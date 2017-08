SMT de Feira de Santana realizou a campanha ‘Volta às aulas com segurança’

A SMT (Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana) realizou a campanha ‘Volta às aulas com segurança’. Agentes de trânsito estão orientando motoristas e pedestres sobre procedimentos que devem ser adotados em frente ou próximos a escolas e colégios.

A iniciativa objetiva, também, destravar o trânsito nestes locais na chegada e durante a saída dos estudantes. Os motoristas são avisados de que não podem parar em fila dupla ou distante do meio-fio. Ambas são infrações previstas em lei e passíveis de multas, mais inclusão de pontos na CNH.

Estes casos, explica a agente de trânsito Michele Medeiros, são consideradas faltas grave e média, respectivamente. Mas, neste período de campanha, que é educativa, os infratores não estão sendo multados, mas informados sobre a infração por eles cometida.

Também formam o grupo as agentes Mayane Brandão, Cristina Brito e Kátia Souza. Elas também orientam aos motoristas sobre a maneira correta de transportar as crianças e como os estudantes devem descer do veículo sem enfrentar problemas – sempre pelo lado do passeio.

Nesta quinta-feira elas vão estar em frente do Acesso Infantil, na Estação Nova, no Colégio Asas de Papel e na Escola São João da Escócia. Na quarta-feira, estiveram na API (Associação de Proteção à Infância) e no Colégio Intelecto, onde distribuíram folhetos educativos.