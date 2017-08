“Obras de contenção darão mais segurança às famílias de Salvador”, avalia secretário estadual Fernando Torres

Mais de 50 famílias do bairro de Pirajá, em Salvador, serão beneficiadas com as obras de contenção autorizadas na manhã desta segunda-feira (13) pelo governo Rui Costa. O secretário de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Fernando Torres, também participou do ato.

Na avaliação do secretário Fernando Torres, as obras de contenção darão segurança às mais de 50 famílias. “Essas pessoas vivem sobressaltadas em função de onde construíram suas casas. Com esta contenção, ficarão mais seguras”, disse o secretário estadual.

A obra será realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), com um investimento na ordem de R$ 2,4 milhões. Será feita a cobertura do solo, com uma área de aproximadamente 287 metros de extensão.

A intervenção inclui outros serviços, a exemplo de construção de novos passeios, escadarias, corrimão e outros acessos ao local. Parte das famílias da rua Represa, serão relocadas do local durante as obras.

“Além de Salvador, o Governo do Estado está promovendo melhorias em outros três bairros de Candeias. São obras que somam um total de R$ 216 milhões em investimentos”, revelou Fernando Torres.