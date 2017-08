Médicos participam, em Feira de Santana, de processo seletivo do Programa de Especialização Médica em Oftalmologia Clínica e Cirúrgica do Instituto Hcoe

Durante a quarta-feira (15/02/2017), médicos de diferentes estados do país estiveram reunidos em Feira de Santana para participarem do processo seletivo do Programa de Especialização Médica em Oftalmologia Clínica e Cirúrgica do Instituto Hcoe – Hospital de Olhos. Quatro vagas estão sendo oferecidas para o curso que tem duração de 3 anos e é desenvolvido, essencialmente, no Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde 2016, o Hcoe passou a fazer parte do destinto grupo de instituições que possuem cursos de especialização credenciados ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). De acordo com a coordenadora médica do Programa, a Professora Doutora em Neuroftalmologia e especialista em Retina Cirúrgica pela Universidade de São Paulo (USP), Clara Afonso, esse foi um dos principais atrativos para a seleção deste ano.

“Nosso programa é desenvolvido nos moldes de uma residência médica, com carga horária pré-definida, dedicação exclusiva e agora credenciamento do CBO, que é um selo de qualidade na área de oftalmologia. Isso faz com que a procura seja maior e nossa responsabilidade também, em oferecer a esses alunos o melhor aporte teórico e prático dessa subespecialidade”, afirmou a coordenadora.

Com boas expectativas de aprovação, o candidato Ronald Rocha, que veio da capital baiana, afirma que encontrou no Hcoe perspectivas de crescimento, por se tratar de um hospital novo e moderno. “O meu interesse maior foi procurar um serviço grande e qualificado como esse, já que tem credenciamento pelo CBO. Para o candidato que busca qualidade em serviço, isso é fundamental. Será gratificante fazer parte do crescimento desta região”, disse o candidato.

Os novos residentes começarão suas atividades no hospital, no próximo dia 1º de março. Já o resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 20 de fevereiro.