Ilha de Itaparica: governador Rui Costa entrega 17,3 km de trechos recuperados de duas rodovias

O Investimento de R$ 7,3 milhões beneficiará 8 mil moradores da região. Ele também entregou duas novas viaturas para a Polícia Civil de Nazaré e Maragogipe.

A recuperação de mais de 17 quilômetros de estrada contribuiu para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Vera Cruz, município localizado na Ilha de Itaparica, proporcionando mais segurança para quem trafega diariamente pela região.

Dois trechos de rodovias situadas nos distritos de Cacha Prego e Baiacu foram oficialmente entregues nesta quinta-feira (09/02/2017), pelo governador Rui Costa. A obra beneficia ainda outros distritos, como Tairu, Aratuba e Berlinque, e amplia o desenvolvimento econômico e turístico do município.

“Com a recuperação de estradas, estamos melhorando as condições da população e melhorando também o acesso para os turistas. As obras significam mais emprego, mais desenvolvimento e mais qualidade de vida”, destacou Rui Costa.

Foram investidos mais de R$ 7,3 milhões para a recuperação das rodovias BA-882 e BA-868, beneficiando mais de 8 mil moradores da região. No trecho que fica em Cacha Prego, foram recuperados 10,3 km de nova pavimentação e, em Baiacu, 7 km.

Por essas vias passam cerca de 450 veículos, por dia, entre fluxo de visitantes, mercadorias e pessoas que trabalham em outras localidades.

O aposentado Armando Santaluzia, que nasceu e se criou em Baiacu, vê a diferença da estrada com a nova pavimentação. “Ficou muito melhor e, principalmente para mim, que faço esse percurso todos os dias. Agora economizo tempo de viagem, gasto menos gasolina e ainda não terei que fazer tanta manutenção no meu carro. Ficou muito bom mesmo”, contou Armando.

Além das entregas realizadas nesta quinta-feira, o governador já faz planos para voltar à Ilha de Itaparica para novas inaugurações.

“Ainda neste semestre volto para fazer duas entregas muito importantes, que são o sistema de esgotamento sanitário, que conta com um investimento da ordem de R$ 50 milhões e está em fase final de conclusão, e o Distrito Integrado de Segurança Pública [Disep], que também está sendo finalizado e eu virei para inaugurar e colocar em funcionamento”, informa Rui Costa.

O governador também citou a construção das policlínicas regionais de saúde em Valença e Santo Antônio de Jesus como investimentos prioritários para a região.

Novas obras – Na ocasião, o governador autorizou a licitação para as obras de recuperação da BA-001, nas interseções de acesso à Cacha Prego e Baiacu. Elas fazem parte do pacote de obras e investimentos em infraestrutura que o Governo do Estado tem realizado no interior da Bahia.

Desde 2015, já foram cerca de 890 quilômetros de estradas recuperadas em 65 diferentes trechos. Para este ano, mais 23 localidades devem receber melhorias de pavimentação.

Entrega de viaturas – Além de infraestrutura, os moradores do Recôncavo baiano também receberam investimentos em segurança pública com duas novas viaturas para a Polícia Civil das cidades de Nazaré e Maragojipe.

O governo investiu R$ 100 milhões para a renovação das frotas das polícias baianas. Desde o ano passado, 1,4 mil viaturas estão sendo entregues em diferentes municípios de todo o Estado.