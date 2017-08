Governo investe R$ 24 milhões em esgotamento sanitário na cidade de Ipiaú

A população e o meio ambiente foram beneficiados com a inauguração do sistema de esgotamento sanitário no município de Ipiaú. O governador Rui Costa visitou o município nesta sexta-feira (03/02/2017) e inaugurou a obra que teve investimento de mais de R$ 24 milhões e vai levar melhores condições sanitárias para cerca de 19 mil moradores. Na ocasião, também foi inaugurada uma unidade de saúde da família e entregues ambulância, viaturas, máquinas agrícolas e barracas de feira.

Com mais de 50 quilômetros de rede coletora distribuída pela cidade, o esgoto coletado passará pela nova estação de tratamento e será lançado, tratado, no Rio de Contas, com redução de cerca de 95% de poluição. Para o governador Rui Costa, um avanço que representa sustentabilidade. “Esgotamento é muito importante para a saúde pública e para o meio ambiente e é por isso que estamos investindo e vamos continuar a investir nesse setor. Aos poucos vamos recuperando o que não foi feito no passado. A Bahia hoje ocupa posição de destaque no Nordeste e no Brasil no que se refere a investimentos em saneamento”, afirmou.

No bairro Irmã Dulce foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde Dona Ana. O nome homenageia uma famosa parteira da cidade e, na unidade, os moradores terão acesso a atendimento médico e odontológico. Uma nova ambulância também vai ajudar no reforço à saúde do município.

Outros investimentos

O dia foi de benefícios em diferentes áreas e o governador entregou 14 viaturas para as polícias Militar e Civil da região, distribuídas para Ipiaú, Jequié, Maracás, Barra do Rocha, Jitaúna, Brejões e Santa Inês. Uma base móvel da PM e duas motos também foram entregues para a polícia de Jequié.

Para o campo, as melhorias chegaram com a entrega de barracas de feira para famílias da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale Água Branca e de duas máquinas agrícolas (caçamba e motoniveladora), repassadas à prefeitura.

Educação integrada

Ainda em Ipiaú, Rui Costa autorizou a Secretaria de Educação do Estado a implantar o Complexo Integrado de Educação de Ipiaú em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), nas instalações do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães. A Secretaria também poderá ceder parte das instalações e do terreno do Centro Territorial de Educação Profissional Médio Rio das Contas para funcionamento do Campus de Ipiaú da Uneb. Já o prédio do Colégio Estadual Professora Celestina Binttencourt será cedido para a Prefeitura Municipal.