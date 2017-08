Governador Rui Costa investe em escolas culturais e reforça estrutura da Educação

A Bahia terá 80 escolas culturais, constituídas em espaços abertos para a sociedade. O assunto é destacado pelo governador Rui Costa, em entrevista concedida na segunda-feira (06/02/2017), à Edmundo Filho. “Em cada uma dessas escolas, nós teremos, por exemplo, um núcleo de orquestra do Neojiba. Assim como outras linguagens, como dança e poesia. Queremos transformar essas escolas em celeiros de arte. E quem sabe podemos despertar e descobrir muitos talentos existentes nas nossas escolas culturais”, afirma Rui Costa.

De acordo com a governador, a ideia do projeto surgiu a partir da série de visitas a escolas que ele tem realizado desde o início da gestão. Já são 222 unidades de ensino visitadas ao longo de 237 viagens ao interior da Bahia. “Lá no início, em 2015, eu conheci uma escola em Tanhaçu, onde o diretor montou uma sala de cinema em uma das salas de aula e aberta não apenas aos alunos. Baseado nesta e em muitas outras experiências que conheci ao longo desses dois anos, estamos lançando agora as escolas culturais. Serão 80 escolas culturais espalhadas pela Bahia”.

Cerca de R$ 100 milhões serão investidos na melhoria da estrutura física das escolas, lembra Rui. “Além disso, estamos anunciando que todas as escolas de nível médio do Estado terão coordenadores-pedagógicos. Isso aumenta nossa expectativa de qualidade nas escolas”.

Como marco de valorização da educação, o governador destaca o Programa Primeiro Emprego, lançado em novembro do ano passado e que tem como meta preencher, apenas no setor público, 9 mil vagas até novembro de 2018. As vagas são para “jovens que concluírem o segundo grau [nível médio] com curso profissionalizante, em várias áreas do Estado, assim como também na iniciativa privada”.

Nesta edição, Rui anuncia ainda o lançamento do Programa Mais Futuro, no primeiro semestre deste ano, “voltado aos jovens que estão na universidade. […] Para oferecer uma bolsa de estudo àqueles jovens de família carente e cadastrados no CadÚnico. Nossa expectativa é alcançar algo em torno de 8 mil jovens. Após o sexto semestre, eles vão ter a oferta de estágio em vários órgãos públicos do Estado, inclusive nas escolas estaduais”.

Abertura do ano letivo

Com o início do ano letivo, o governador convoca “os jovens, os professores e a comunidade escolar, junto com a família, para que o retorno às aulas ocorra com a maior motivação possível e o maior entrosamento com a família, para que possamos ter um ano que marque a história da educação na Bahia”.

Nesta quarta-feira (08/02/2017), Rui participa programa de abertura do ano letivo, realizado no Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque, no bairro Caixa D’Água, em Salvador, das 8h30 às 10h. O programa será transmitido, ao vivo, pela TV Educativa (TVE) e também pelo Portal da Educação.