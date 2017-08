Governador Rui Costa entrega ambulâncias e inaugura unidade de saúde no Sul da Bahia

A população do município de Eunápolis, no sul da Bahia, recebeu, uma Unidade Básica de Saúde (USB) e quatro ambulâncias, que também atenderão a outros municípios da região. As entregas foram realizadas pelo governador Rui Costa, nesta segunda-feira (20/02/2017). Os investimentos somam R$ 480 mil.

“É um grande avanço aqui na cidade na área da saúde. Aproveitamos e entregamos também equipamentos para a UPA, que está fechada e a prefeitura está fazendo ajustes para reabrir. Vamos continuar com essa parceria no município e garantir mais acesso à saúde para a população”, afirmou Rui.

Construída com recursos do Ministério da Saúde, a Unidade Básica de Saúde João Nunes da Silva, no distrito de Colônia, a 6,5 quilômetros da sede da cidade, foi equipada com consultórios, salas de procedimentos, para marcação de exames, vacinação, além de consultório odontológico e farmácia, onde trabalharão cerca de 20 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas, auxiliares, agentes comunitários de saúde, atendentes, serviços gerais.

Já as ambulâncias vão facilitar o transporte de pacientes em caso de transferências para outros municípios, além de auxiliar no atendimento local, estando à disposição dos moradores da região. Foram entregues duas ambulâncias a Eunápolis e Belmonte, e mais duas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Medeiros Neto e Prado.

Reforço na segurança

Além do reforço na saúde, foram entregues nesta segunda-feira seis novas viaturas para as Polícias Civil e Militar do sul baiano. Os municípios de Itabela, Eunápolis e Itagimirim receberam três viaturas para a Polícia Civil, enquanto a PM de Eunápolis recebeu dois veículos Ranger e uma Base Móvel.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, essas viaturas fazem parte de um pacote ainda maior de medidas para o fortalecimento da segurança pública no interior do estado. “Além das viaturas, a região de Eunápolis recebeu reforço nas tropas da Rondesp (Rondas Especiais), porque temos o objetivo de interiorização das tropas especializadas, o que aumenta o policiamento não só na cidade, mas também em todo o entorno. E as viaturas vêm pra reforçar isso, dando mais conforto a nossas tropas e possibilitando uma qualidade ainda maior no serviço prestado”, afirmou o comandante-geral.

Homenagem a educador

Ainda em Eunápolis, o governador participou da inauguração de um memorial em homenagem ao educador Jairo Alves Pereira, conhecido como ‘Professor Jairo’, falecido em março de 2015. Ele foi um dos precursores da educação na cidade e fundador do Colégio Estadual Monte Pascoal, nos anos 70. A partir desta segunda-feira, a instituição de ensino passa a ser chamada Colégio Professor Jairo Pereira, em homenagem ao homem que incentivou não só a educação, mas esteve envolvido em iniciativas no esporte, movimentos sociais e atividades culturais. O evento foi celebrado com apresentações musicais realizadas pelos alunos da instituição.

“Eu acho importante que uma unidade escolar tenha o nome de pessoas cujas histórias possam ser contadas para as próximas gerações, e que sejam personalidades que tenham relação com a educação, criando vínculo com a história da cidade, com as comunidades”, destacou o governador.