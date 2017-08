Governador Rui Costa autoriza, em Jequié, construção do SAC e visita obras da Policlínica e do Hospital Prado Valadares

Nesta quarta-feira (15/02/2017), às 9h30, o governador Rui Costa desembarca em Jequié, onde visita as obras da nova Policlínica Regional que irá atender a 26 municípios que participam do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Jequié, orçada em R$ 11,38 milhões e prevista para ser entregue à população em março. Em seguida, assina a ordem de serviço para início das obras de construção do Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC, localizada na Avenida Governador Otávio Mangabeira, no bairro Mandacaru, em frente ao posto Ipiranga.

A solenidade ocorrerá no terreno do SAC, localizado ao lado da Policlínica que está sendo construída. Durante o evento, o governador autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Rural a firmar convênio do programa Bahia Produtiva. Em seguida, Rui visita as obras de reforma e ampliação da Emergência do Hospital Prado Valadares, cujas obras estão na segunda e última etapa dos serviços e custará R$ 26,9 milhões. O hospital é referência de atendimento para a microrregião de saúde, que soma 25 municípios, prestando atendimento de urgência e emergência e internação.