Fiscalização promove melhorias em serviços de turismo na Bahia

Uma equipe do Programa de Controle de Qualidade da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur) deu início a uma série de visitas a hotéis, pousadas e empresas de turismo de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Na ação, os técnicos da Setur observam itens como condições de conservação, acessibilidade, equipamentos de segurança, serviços prestados aos hóspedes e regularidade das documentações.

Nesta quinta-feira (09/02/2017), o Hotel Camaçari Plaza, localizado no centro da cidade, recebeu a equipe. “É uma consultoria gratuita que nós prestamos para esses estabelecimentos. Nós observamos vários fatores, desde a validade de extintores de incêndio até os revestimentos e situação das acomodações dos quartos”, explica o coordenador técnico da Diretoria de Regulação e Certificação de Serviços Turísticos da Setur, Sérgio Leal.

Em Camaçari, as vistorias seguem até o próximo dia 15. O procedimento é realizado periodicamente nas treze zonas turísticas do estado. Além do controle de qualidade, outro objetivo das visitas é atualizar os dados referentes à oferta hoteleira na Bahia, verificando, por exemplo, o número de leitos disponíveis em cada zona turística.

Certificação

Os estabelecimentos também são orientados sobre o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo (Cadastur), gerenciado pelo Ministério do Turismo. Caso atendam aos requisitos básicos observados pelas equipes e estejam regulares no Cadastur, os estabelecimentos recebem uma certificação de qualificação do serviço, que varia entre ‘satisfatório’, ‘bom’ e ‘excelente’.

“Nós certificamos os equipamentos turísticos que estão dentro dos padrões de qualidade. Aqueles que não estão nesse padrão, nós orientamos como melhorar, monitoramos e retornamos ao estabelecimento. Não há um propósito de punir ninguém, mas de orientar e fortalecer o serviço de turismo nesses municípios”, destaca o superintendente de serviços turísticos da Setur, Jorge Ávila.

A visita é iniciada com uma entrevista com gestores e funcionários da unidade e, em seguida, é realizada a vistoria em todos os setores de atendimento e leitos. Os resultados geram um relatório que serve como base para a certificação.

Conscientização e qualidade

Proprietário do Camaçari Plaza, o empresário Henrique Andrade aprovou a visita. Ele ressalta a importância de seguir as indicações feitas pelos técnicos para levar um atendimento ainda melhor aos hóspedes e turistas. “Sempre é bom ter uma visão externa e crítica sobre o trabalho que estamos fazendo. Isso melhora a qualidade para todos. Para o hóspede e também para a cidade, que vai ter um serviço melhor. O segredo do resultado positivo é a consciência de todos nós, percebendo que é um trabalho que busca a melhora”, afirma o empresário.

A Bahia está dividida em 13 zonas turísticas, que somam 117 municípios. Até o fim de 2017, a Secretaria de Turismo pretende realizar o procedimento de controle de qualidade e atualização da oferta hoteleira em pelo menos seis zonas turísticas.