Feira de Santana: vereador Cadmiel Pereira declara agradecimento

O vereador Cadmiel Pereira (PSC), durante discurso proferido na sessão legislativa desta quarta-feira (22/02/2017), fez agradecimentos a Deus e a todos que contribuíram para que pudesse estar fazendo parte da nova composição da Câmara Municipal de Feira de Santana.

“É com muita alegria nesta manhã que eu venho agradecer a Deus por hoje está nesta Câmara como edil desta cidade. Me grande honra aquilo que também foi meu pai, Waldeir Pereira (in memoriam). Em virtude desse grande homem na minha vida, eu tive a oportunidade de militar politicamente em nossa cidade”, disse.

O edil fez um agradecimento especial aos seus familiares, em nome da sua avó Maria Ana dos Santos Pereira, e da sua mãe Maria Sônia Mascarenhas Pereira, pelo apoio incondicional na sua vida pessoal e política.

Cadmiel estendeu os seus agradecimentos à Mesa Diretora da Casa da Cidadania e aos demais pares pelo acolhimento. Ele ainda agradeceu ao prefeito José Ronaldo, à Igreja Assembleia de Deus, da qual faz parte, e demais igrejas que lhes prestaram apoio para que pudesse lograr êxito nas urnas eleitorais. O edil destacou também a contribuição imprescindível dos 3.031 eleitores que proporcionaram a sua eleição em 2016.

Ele disse ainda que no exercício da vereança deseja aprender muito, sobretudo com os vereadores mais experientes: José Carneiro (PSDB), Roberto Tourinho (PV) e Carlito do Peixe (DEM). “E conte comigo para terem aqui um parceiro”, pontuou.