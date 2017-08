Feira de Santana: prefeito José Ronaldo participa de aula inaugural do programa ‘Arte de Viver’

Várias apresentações artísticas marcaram a aula inaugural do Programa Arte de Viver, na tarde desta segunda-feira, 6, no Centro de Cultura Maestro Miro, evento que contou com as presenças do prefeito José Ronaldo de Carvalho, e do presidente da Fundação Cultural Egberto Costa, Antônio Carlos Daltro Coelho.

Criado há 17 anos, o Arte de Viver tem como objetivo fomentar e disseminar a produção cultural no município, através de uma gama de oficinas que são oferecidas à população, a exemplo de cursos de dança, capoeira, artes plásticas, violão e teatro.

Ao parabenizar os diretores e funcionários do Maestro Miro, pelos resultados positivos que esta iniciativa vem obtendo, ao longo de quase duas décadas, o prefeito José Ronaldo enfatizou que “só este ano, até o momento já foram inscritos cerca de 2.000 mil novos alunos, perfazendo 65 turmas”

De acordo com o prefeito, “a expectativa é de que este número chegue a 2.500 inscritos, considerando-se as pessoas matriculadas nos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs), localizados nos bairros Cidade Nova, Jardim Acácia e Aviário”.