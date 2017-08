Feira de Santana: prefeito José Ronaldo inspeciona obras de postos de saúde que serão inaugurados em março de 2017

Acompanhado da secretária da Saúde de Feira de Santana, Denise Mascarenhas, o prefeito José Ronaldo de Carvalho visitou, na manhã desta sexta-feira, (03/02/2016), algumas unidades de saúde do Município, iniciando pelo Centro de Saúde Osvaldo Monteiro Pirajá, popularmente conhecido pelos moradores da Zona Sul da cidade como “Policlínica do Tomba”, bairro onde se encontra situada.

Primeira unidade a contar com a implantação do Sistema de Saúde Digital, bem como o Sistema de Atendimento de Emergência 24 Horas, através de um convênio firmado, em novembro de 2003, com o Governo do Estado, a Policlínica do Tomba vem sofrendo uma ampla reforma em sua estrutura física, e, em breve, estará sendo reinaugurada.

Novos Postos de Saúde

Já no Loteamento Recanto Feira X, José Ronaldo visitou as obras de outra unidade. No local, segundo a secretária de Saúde, Denise Mascarenhas,” vão funcionar três Postos de Saúde da Família (PSF), e cada equipe será devidamente formada por um médico, uma enfermeira e dois técnicos em enfermagem”.

Projetado para atender a uma demanda aproximadamente estimada em 12 mil moradores da região, esta unidade oferecerá serviços de vacinação, curativos, nebulização, teste do pezinho, pequenos atendimentos de urgência, além de dois consultórios odontológicos.

Lagoa do Subaé

Quem também será contemplada com mais um Posto de Saúde da Família é a comunidade da Lagoa do Subaé, que vem sendo servida, temporariamente, por uma unidade de saúde que funciona num imóvel alugado pela Prefeitura Municipal.

De acordo com o prefeito José Ronaldo, “a estrutura física deste posto foi idealizada para comportar duas equipes médicas, mas, inicialmente, vamos funcionar com uma equipe”, disse, ao revelar que as três unidades de saúde serão inauguradas em março.