Feira de Santana: prefeito José Ronaldo autoriza pavimentação de ruas em loteamento da Gabriela

Os moradores do Loteamento Fraternidade, no populoso bairro Gabriela, na Zona Oeste de Feira de Santana, receberam o prefeito José Ronaldo de Carvalho, que na manhã desta segunda-feira, (20/02/2017), quando o chefe do Executivo anunciou a pavimentação de várias artérias naquela localidade.

As obras estão estimadas em R$ 1 milhão, e resultam de uma emenda parlamentar ao Orçamento da União. Além da Avenida Central e as ruas Osvaldo Boaventura e Santa Efigênia, serão pavimentados os caminhos 4,5,6,7,8,9,10 e 11.

Também foram inclusos neste pacote os caminhos 12 e 13, artérias que, segundo o prefeito José Ronaldo, carecem da implantação de obras de drenagem e demandam um pouco mais de investimento: “Já mandamos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano fazer a medição destes dois caminhos para fazer os serviços de drenagem, e 100% das obras serão feitas”, disse.

No ato, prestigiado por lideranças políticas e comunitárias, o prefeito José Ronaldo esteve acompanhado do secretário de Desenvolvimento Urbano, José Pinheiro, e pelo diretor do Departamento de Engenharia, José Braga Neto.