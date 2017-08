Feira de Santana: Liga Álvaro Bahia anuncia pagamento dos médicos do Hospital Estadual da Criança

Em nota divulgada hoje (06/02/2017), a Liga Álvaro Bahia, entidade gestora do Hospital Estadual da Criança, informa que os pagamento dos profissionais que atuam no hospital sera realizado a partir de terça-feira (07). Com a regularização dos pagamentos, “a instituição espera que a equipe médica que paralisou os atendimentos volte de forma imediata aos serviços do ambulatório, atendimento às transferências externas de pacientes e procedimentos eletivos”.

Confira o teor da nota

A respeito da paralisação dos médicos do Hospital Estadual da Criança (HEC), a Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil informa que os pagamentos serão realizados a partir dessa semana, entre os dias 7 a 10 de fevereiro de 2017, após emissão das notas fiscais.

A instituição espera que a equipe médica que paralisou os atendimentos volte de forma imediata aos serviços do ambulatório, atendimento às transferências externas de pacientes e procedimentos eletivos.

A Liga Álvaro Bahia reconhece o empenho da maioria dos colaboradores para manter os serviços em pleno funcionamento, bem como do Governo do Estado, que vem se esforçando para manter a regularidade dos pagamentos em um cenário nacional de crise e colapso financeiro.

A Liga Álvaro Bahia reitera que considera a paralisação dos médicos desproporcional e intransigente, queimando etapas que poderiam pôr em risco a assistência à população, principalmente da criança carente de todo o estado.