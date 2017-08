Especialistas participam em Feira de Santana do 1º Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável

Considerado um dos mais representativos eventos sobre sustentabilidade do Brasil, Feira de Santana sedia nesta terça-feira (14/02/2017), o 1º Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável, no Teatro da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). O evento terá como tema central “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, que abordará as 17 macrometas definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). A abertura será às 9h.

A iniciativa, que está sendo viabilizada pela Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, contará com as presenças de renomados especialistas, executivos, lideranças e autoridades nacionais e internacionais. A abertura será com amplo debate sobre “Agenda Global 2030” — Objetivos Para o Desenvolvimento Sustentável”, mediado pelo diretor da ONU/PNUD, Didier Trebucq.

Também estará presente como palestrante, o diretor da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), o advogado Marcelo Neves, que já trabalhou no Tribunal de Justiça da Bahia como juiz conciliador e no Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do Estado da Bahia como assessor jurídico.

Ainda são esperadas as presenças do diretor do World Watch Institute (WWI Brasil), Eduardo Athayde, que versará sobre “Modelos de Cidades de Energias Renováveis; e do presidente da Associação Brasileira de Energia Solar(Absolar) e também consultor estratégico para a área de energia solar fotovoltaica junto ao Greenpeace Brasil, Rodrigo Lopes Samaia. Ele vai discorrer sobre “Perspectivas da Energia Solar Como Fator do Desenvolvimento Local”.

Já o prefeito José Ronaldo de Carvalho vai proferir a palestra de encerramento com o tema “”Termos de Cooperação ao Desenvolvimento Municipal”. O Fórum consta do Projeto Feira 2030, que se destina a olhar a cidade e suas complexidades dentro de uma perspectiva de futuro.