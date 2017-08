Coleção ‘Morada Brasileira: Cotidiano’ tem lançamento na Bahia

A originalidade das casas brasileiras inspira a nova coleção da Pointer que apresenta o seu lançamento para 2017 com o tema ‘Morada Brasileira: Cotidiano’, na quinta-feira (16/12/2017), às 10h, no Hotel Fiesta, em Salvador. Com a dobradinha de Marcelo Rosenbaum e Paulo Biacchi, a coleção Morada Brasileira: Cotidiano’.

Ao todo são quatro novas opções de ladrilhos que incrementam a linha Raízes, lançada no ano passado, trazendo destaque para a azulejaria moderna em linhas geométricas, que pincela um design nórdico, sem perder o minimalismo japonês, trazendo um resultado de beleza, personalidade, identidade e simplicidade.

‘Morada Brasileira: Cotidiano’ destaca ainda as novas linhas Piasentina, inspirada na tradicional pedra das calçadas de Roma, e Concreta, com grande tendência da arquitetura contemporânea. Em 2016, a linha Raízes teve os produtos Azul Céu, Mar e Terra como vencedores na categoria Construção na 30ª edição do prêmio Design do Museu da Casa Brasileira.

Já a linha Decora, com detalhes de transformação e vivacidade para os ambientes, também ganha novidades esse ano com os modelos Diamante Puro e Diamante Multicolor, com relevos que trazem a modernidade dos efeitos 3D para dentro de casa. E as madeiras que não poderiam ficar de fora. Por este motivo, a linha Lenho ganha novos produtos, como Nativa Pátina e Nativa Aroeira.

Grupo Portobello

Marca líder em revestimentos cerâmicos no Brasil, a Portobello e a Pointer – nova marca do segmento com unidade fabril em Maceió, AL –, voltada para o mercado do Nordeste, fazem parte do Portobello Grupo. As duas marcas juntas empregam mais de 3.000 colaboradores e produzem 50 milhões de metros quadrados ao ano e, mesmo tendo posicionamentos e públicos diferentes, compartilham valores como inovação, sustentabilidade e design. Com proposta de design democrático, a fábrica Pointer é a mais moderna e sustentável do país, projetada para produzir revestimentos diferenciados de forma competitiva.

A Portobello Shop, maior rede de lojas do segmento no Brasil, com mais de 140 lojas, próprias e franqueadas, e posicionamento voltado aos profissionais de arquitetura e decoração, é o principal canal de vendas da marca Portobello, que distribui também através das revendas multimarcas, vendas diretas às grandes obras e construtoras e exportação para os cinco continentes.

Agenda

Quando: 16/02 (quinta-feira) | Horário: 10h

Onde: Hotel Fiesta (Av. Antônio Carlos Magalhães, 711, Pituba) | Salvador