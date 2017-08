Presidente da ALBA particpa da reunião do Pacto Pela Vida em Feira de Santana

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Angelo Coronel participou na quarta-feira (16/02/2017), no 1º Batalhão da Polícia Militar, em Feira de Santana, da primeira reunião regional do Pacto Pela Vida (PPV), programa do Governo do Estado que prevê ações integradas para a redução dos índices de violência. Na próxima terça-feira, a Assembleia aprovará o projeto de lei que cria o Fundo Penitenciário Estadual, possibilitando que a Bahia receba R$ 44 milhões do Fundo Penitenciário Nacional para investir na modernização do sistema prisional.

“A nossa presença nesta reunião, em Feira de Santana, ao lado do governador Rui Costa, e da presidenta do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Maria do Rosário, simboliza a união de propósitos do Judiciário, do Legislativo e do Executivo em defesa de uma melhor segurança para a população baiana. O Legislativo já está fazendo a sua parte no combate à violência na Bahia“, enfatizou Coronel.

Com a aprovação do Fundo Penitenciário Estadual, a Bahia investirá em torno de R$ 32 milhões na ampliação do número de vagas prisionais, além de R$ 21 milhões na aquisição de veículos, celas, armamento e munição letal, equipamentos de proteção individual, munição de baixa letalidade, bloqueador de sinal de radiocomunicação, equipamentos de inspeção e escâner corporal.

No encontro de Feira de Santana, o governador Rui Costa voltou a repetir que o envolvimento da família é vital na luta contra a violência. “Nós, como sociedade, também precisamos fazer a nossa parte. Fortalecer os laços de família vai contribuir para melhorarmos a segurança. A maioria dos homicídios envolve os jovens e, por isso, acredito que a família é insubstituível para que a gente não continue vendo crianças e adolescentes sendo aliciados pelo crime”.