​Deputado Márcio Marinho pede providências para municípios baianos

O deputado federal Márcio Marinho fez uso da tribuna da Câmara, na tarde desta quarta feira, para cobrar da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) agilidade na análise dos projetos que a VIA BAHIA cadastrou no órgão com o detalhamento técnico para a construção de passarelas e retornos no município de Amélia Rodrigues, que fazem parte do contrato de autorização para a cobrança de pedágio.

Marinho disse que esteve na ANTT acompanhado pelo prefeito Paulo Falcão e pelo presidente da Câmara de Vereadores do município, Daniel Marinho, para tratar desse assunto porque o argumento usado pela Via Bahia é a demora na liberação dos projetos por parte do órgão federal. “Chamamos a atenção para a gravidade da situação, pois o perímetro urbano fica próximo da BR 324, e as passarelas e retornos ainda foram construídos, o que coloca em risco os pedestres que têm de transitar pela área”, disse Marinho .

Outro assunto que mereceu destaque na fala do deputado, foi a visita que fez ao município de Muritiba, no final de semana, e ao lado do prefeito Danilo, compartilhou da preocupação com a reconstrução do hospital, que é uma necessidade urgente da população. “Empenhei ao prefeito de Muritiba a minha palavra de que estaremos aqui, junto ao Congresso Nacional, buscando recursos para essa finalidade que é da mais extrema importância”, afirmou.

Outro município da Bahia citado pelo parlamentar, foi Belo Campo, que comemora 55 anos de emancipação política e econômica neste mês. Marinho parabenizou a população da cidade e disse compartilhar da preocupação do prefeito Quinho, que tem na área da educação uma das suas maiores bandeiras.​