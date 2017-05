“Vivemos em um sistema de corrupção que penetrou no organismo do Estado ao longo do tempo”, denuncia deputado Targino Machado

Em pronunciamento realizado nesta quarta-feira (17/05/2017), na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o deputado Targino Machado (PPS) afirmou que a corrupção penetrou profundamente na estrutura do Estado, e que partidos tradicionais tramam anistia ao caixa 2, codinome para financiamento de campanha eleitoral não contabilizado.

— Quando a Lava Jato começou, pensei que a corrupção estava em um só partido. Com o avanço das investigações, culminando nas delações da Odebrecht, vi que se tratava de um descaramento geral, no qual se uniram vários partidos políticos para assaltarem o Brasil. É uma roubalheira geral! Vivemos em um sistema de corrupção que penetrou no organismo do Estado ao longo do tempo. Fiquemos espertos! O PSDB, o PMDB e o PT querem se juntar para anistiar o caixa dois, salvando as suas próprias peles. Pois, assim, serão condenados alguns poucos acusados e os demais vão continuar no poder roubando o povo brasileiro. Que vergonha! — Declarou Targino Machado.