VIII CachoeiraDoc abre inscrições para projetos de sensibilização e formação de público

O VIII CachoeiraDoc – Festival de Documentários de Cachoeira está com inscrições abertas, até 9 de junho, para projetos de ações de sensibilização e formação de público nos municípios de Cachoeira e São Félix. Serão selecionados dois projetos do corpo acadêmico da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) – alunos, ex-alunos da UFRB, funcionários e professores – com valor total de até R$ 2 mil (cada um).

Os projetos inscritos deverão sensibilizar e/ou formar moradores de Cachoeira e/ou São Félix para realização, apreciação, debate e/ou compreensão de documentários, além de estimulá-los a participar das atividades da oitava edição do festival, que acontecerá entre 4 e 10 de setembro de 2017, em Cachoeira. Entre elas estão exibições de filmes, debates, oficinas e vivências.

É necessário que os projetos propostos tenham o apoio ou parceria de lideranças, instituições ou grupos organizados de moradores de Cachoeira e São Félix. As atividades devem ser executadas nos meses de julho e agosto, além dos dias do festival em setembro.

Os interessados devem enviar o projeto para o e-mail contato@cachoeiradoc.com.br com o assunto Projeto de Formação de Público. O edital completo está disponível no site www.cachoeiradoc.com.br.

O festival

O festival busca fomentar a difusão e a produção de documentários, assim como a discussão sobre o gênero, por meio de oficinas, debates, ciclo de conferências e exibição de filmes. Nas sete edições anteriores, cerca de 15 mil pessoas assistiram a mais de 260 documentários, muitos deles inéditos na Bahia e Brasil.

O CachoeiraDoc é uma realização da Ritos Produções e do Grupo de Estudos e Práticas do Documentário, do Curso de Cinema e Audiovisual da UFRB, e conta com o apoio financeiro do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia desde a sua primeira edição, em 2010. Mais informações podem ser obtidas no site www.cachoeiradoc.com.br.