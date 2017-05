Vai fazer o teste TOEFL? Nós lhe mostraremos no que consiste

Estudar em uma universidade em um país de língua inglesa oferece oportunidades infindáveis para o sucesso futuro do aluno, e a jornada para o sucesso começa com o teste TOEFL®. Para ajudar os alunos a aprimorar as habilidades em inglês e entender as particularidades do teste, a Educational Testing Service, a criadora do teste está atualmente oferecendo um curso online de seis semanas aberto e gratuito, o Massive Open Online Course (MOOC) que termina no dia 12 de junho de 2017.

O MOOC para o TOEFL ajudará os alunos a entender o que podem fazer para atingir uma pontuação melhor. Especificamente, o curso se inicia com informações gerais sobre o teste e as semanas subsequentes concentradas nas quatro habilidades testadas — leitura, compreensão, oral e escrita — e será concluído com informações sobre o dia do teste e outras sugestões úteis. Durante as semanas abrangendo o conteúdo das habilidades orais e escritas, a ETS e seu programa do TOEFL revisarão uma série de respostas e oferecerão avaliação e feedback.

O conteúdo é trabalhado semanalmente, todas as segundas-feiras às 12:00 UTC. Os participantes do curso não precisam estar conectados em uma determinada hora; eles podem completar o trabalho quando estiverem disponíveis. Os alunos não precisam dedicar mais do que duas horas por semana para obter um entendimento geral das seções do teste, dicas úteis de preparação e informações sobre a inscrição.

Adicionalmente, o curso conta com um ambiente colaborativo abrangendo uma combinação de palestras, vídeos e amostras de perguntas de testes passados com explicações sobre as respostas. Fóruns abertos de discussão permitem a interação com instrutores e proporcionam aos alunos que farão o teste a oportunidade única de conhecer e compartilhar informações com alunos ao redor do mundo. Podem criar grupos de estudo, compartilhar sugestões pessoais sobre aprender inglês e se preparar para estudar em outro país. É organizado como uma sala de aula global para facilitar a interação dos alunos da maneira e quando se sentirem à vontade.

Os MOOCs para o TOEFL atraíram 450.000 pessoas de mais de 200 países sendo altamente cotados pelos participantes passados— receberam 4.5 de 5 estrelas.

Embora o curso seja gratuito, os alunos têm a opção de se inscrever para receber um certificado pago que destacará as habilidades e os conhecimentos adquiridos com a conclusão do MOOC.

As inscrições para o curso estão atualmente abertas e podem ser acessadas na plataforma edX: https://www.edx.org/course/toeflr-test-preparation-insiders-guide-etsx-toeflx-1. O curso é acessível através de uma conexão pela internet na maioria dos dispositivos. Se estiver interessado em atingir sua melhor pontuação no TOEFL, inscreva-se já.

Sobre o teste TOEFL

O teste TOEFL, largamente utilizado no mundo acadêmico, é a avaliação da língua inglesa mais respeitada globalmente, sendo reconhecido por mais de 10.000 instituições em mais de 130 países. Até o presente, acima de 30 milhões de alunos fizeram o TOEFL. Mais informações sobre o teste TOEFL, inclusive inscrições, dicas de estudo e amostras de perguntas estão disponíveis no website TOEFL Go Anywhere em www.toeflgoanywhere.org.

Sobre a ETS

Na ETS, nós promovemos a qualidade e a imparcialidade na educação globalmente através da criação de avaliações baseadas em pesquisas rigorosas. A ETS atende indivíduos, instituições educacionais e agências governamentais fornecendo soluções personalizadas para acreditação de professores, ensino da língua inglesa e educação no ensino básico, médio e superior, e realizando estudos de políticas, pesquisas e análises educacionais. Fundada como uma organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e avalia mais de 50 milhões de testes anualmente — inclusive testes TOEFL® e TOEIC?®, testes GRE® e avaliações da The Praxis Series?® em mais de 180 países e 10.000 localidades globalmente. www.ets.org