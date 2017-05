UFRB oferta 182 vagas para a comunidade externa, através do projeto ‘Universidade Aberta à Maturidade’

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), disponibiliza 182 vagas em 37 componentes curriculares de cursos de graduação da UFRB através do Edital Nº 03/2017 – Oferta de Vagas do Projeto Universidade Aberta à Maturidade.

As vagas, nos centros de ensino da UFRB em Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus, são para pessoas com idade igual ou superior a 45 anos que não tenham cursado ensino superior. O vínculo com a Universidade é extensionista com direito à certificação.

Interessados deverão encaminhar formulário de inscrição e documentos previstos no Edital Nº 03/2017 para o email promatufrb@gmail.com entre os dias 04 e 12 de maio de 2017.

Iniciado em 2016, o Projeto Universidade Aberta à Maturidade – Promat/ UFRB tem o objetivo de possibilitar vivências do público da maturidade no universo acadêmico. A proposta é integrar adultos e idosos como discentes de extensão no desenvolvimento de ações de ensino e de extensão universitária na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

O Promat defende a educação permanente enquanto direito humano da pessoa adulta. Para esta iniciativa, a sala de aula possibilita vivências e inclusão social para além da qualificação técnica ou formação profissional.