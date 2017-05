UEFS vai alfabetizar trabalhadores da limpeza pública de Feira de Santana

A Universidade Estadual de Feira de Santana realizará nesta segunda-feira (15/05/2017), a abertura do Projeto de Extensão AlfaGaris. O projeto é uma iniciativa do Departamento de Educação que estabeleceu parceria com a Empresa Sustentare Saneamento para promover a alfabetização dos profissionais da limpeza pública de Feira de Santana. A solenidade de abertura do curso será no auditório do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), das 14:00 às 16:00 horas.

Coordenado pelas professoras Márcia Suely de Oliveira Araújo e Selma dos Santos, o AlfaGaris conta também com a colaboração das professoras Irlana Jane Menos da Silva, Maria Cláudia Silva do Carmo, Sandra Nívia Soares de Oliveira e Sineide Cerqueira Estrela.

O projeto vai alfabetizar no primeiro momento 30 trabalhadores. Vale ressaltar que foram selecionadas duas alfabetizadoras, através de um edital público da Uefs, alunas do curso de Pedagogia, que serão remuneradas pela Sustentare, durante os oito meses de vigência do projeto.

Confira a programação da abertura do projeto:

14:00- Abertura solene com a presença de representantes da Uefs e da Sustentare;

Em seguida, momentos culturais:

*Voz e Violão com Sérgio Nascimento;

*Performance “O grande alfabetizando” com as alfabetizadoras Michaela Assunção e Tatiana Ribeiro, sob a direção da professora Selma dos Santos;

*Dinâmica de apresentação dos alfabetizandos e do grupo de estudantes da Disciplina EDU 277 – Prática Pedagógica em Educação de Jovens e Adultos.