Tudo pronto para a 78ª Micareta de Feira de Santana

Barracas montadas, freezers abarrotados, camarotes esperando os primeiros foliões, Circuito Maneca Ferreira limpo e bem iluminado, trios devidamente fiscalizados e cantores, bandas e foliões ansiosos à espera dos primeiros acordes. Tudo pronto para a 78ª edição da Micareta de Feira de Santana, a maior festa popular do interior no nordeste.

Léo Santana, É o Tchan, Timbalada, Tayrone, Pablo, Psirico, Aline Rosa, Cheiro de Amor, Igor Kannário, Banda Eva, Saulo, Armandinho Dodô e Osmar, Carla Perez, Xande, mais dezenas de atrações locais serão os responsáveis pela animação da galera. São esperados mais de 200 mil pessoas a cada noite.

“Esperamos que mais uma vez tenhamos uma Micareta onde a alegria não seja substituída por nada e que os foliões, que são sucedidos ao longo dos anos, não economizem ao gastar suas energias e esbanjem simpatia”, afirmou o prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Ele ainda salientou que a Prefeitura, mesmo enfrentando uma crise financeira sem precedentes, como todos os municípios do país, buscou oferecer o melhor, dentro das suas possibilidades financeiras. “As atrações que animarão os foliões corresponderão as expectativas porque são as melhores do nosso Carnaval”.

O prefeito ainda observou que a nova configuração da festa feirense a tornará ainda mais participativa. “Ainda não sabemos ao certo o impacto da não participação dos grandes blocos, mas acredito que uma Micareta sem cordas, coisa nova para os feirenses, vai tornar a nossa festa ainda mais alegre e com mais pessoas brincando atrás dos trios”.

José Ronaldo também destacou a estrutura montada para o evento, como iluminação especial, postos de saúde, redirecionamento do transporte público com pontos de embarque e desembarque próximos do circuito, sanitários. “Tudo foi pensado para que os resultados atendam as expectativas nossas e dos foliões, principalmente”.

Entre os grandes blocos, apenas o irreverente “Lá vem Elas”, formado por homens fantasiados de mulher, vai participar da Micareta. As agremiações alegaram dificuldades financeiras. E neste ano terá o contraponto do “Lá vem Eles”, composto por mulheres com fantasias masculina.