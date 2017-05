Tayrone comanda trio elétrico sem cordas e faz show em camarote na Micareta de Feira de Santana

O arrocha vai ganhar as ruas de Feira de Santana nesta quinta-feira (18/05/2017). O cantor Tayrone comandará um trio elétrico sem cordas na tradicional Micareta de Feira e promete emocionar milhares de pessoas ao longo do percurso ao som de sucessos como “O Choro é Livre”, “Tá na Sofrência”, “Alô Porteiro”, e hits como “Dez Dias”, “Vestidinho Azul” e “Guardinha da Blitz”, faixas do seu novo CD, gravado ao vivo no Carnaval de Juazeiro (BA).

No sábado, dia 20, Tayrone volta a Feira de Santana para se apresentar no palco do Camarote Central Mix e faz show na mesma noite em Crisópolis (BA). “Fico muito feliz por estar mais um ano nessa festa tão linda e importante para o nosso Estado. O arrocha já faz parte da Micareta de Feira e sempre me emociono com o carinho que recebo, não só do folião pipoca, mas dos que curtem o camarote também. Estou preparando um repertório especial, com mais de 50 músicas para arrochar e se apaixonar”, releva o cantor, que participa pelo terceiro ano da festa de rua em Feira de Santana, segunda vez a bordo de um trio elétrico.