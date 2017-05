SSP Bahia divulga imagens de assaltante de ônibus

Um homem alto, magro, moreno, de bigode, camisa verde, bermuda preta e sandálias brancas. Essas são as descrições do homem de prenome Danilo, acusado de assaltar o ônibus de linha Sussuarana X Barra, na manhã desta terça (18/05/2017), na altura da avenida Heitor Dias. As imagens do circuito interno do ônibus flagraram toda a ação e são analisadas pelo Grupo Especial de Repressão a Roubo de Veículos (Gerrc), que investiga o caso.

Equipes da Operação Gêmeos da Polícia Militar também estão na busca do acusado, que fugiu em direção ao bairro da Cidade Nova. Testemunhas, dentre elas o motorista e o cobrador do coletivo, também estão sendo ouvidas nesta tarde.

Segundo eles, o homem entrou sozinho nas imediações da Rótula do Abacaxi, anunciou o assalto, e atirou em duas adolescentes na região da perna quando ambas se recusaram a entregar o celular. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Qualquer informação sobre o paradeiro do acusado deve ser prestado através do Disque-Denúncia (71) 3235-0000 ou 190.

*Com informações da SSP Bahia.