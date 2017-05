Sociedade Brasileira de Dermatologia lança campanha de defesa profissional

Sob o slogan ‘Quem cuida da pele é o médico dermatologista’, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) lança campanha de valorização profissional e chama a atenção para a qualidade da assistência da saúde no país. A ação visa informar e esclarecer a população sobre os riscos e consequências à saúde ao se submeter a procedimentos com profissionais não médicos e não habilitados, ampliando o combate ao exercício ilegal da profissão de médico.

Para tratar o tema de forma lúdica, dois personagens foram criados para interagir com a população. Sr. e Sra. Pele explicam as complicações e tiram as principais dúvidas de situações no consultório médico.

“Nós estamos preocupados com o futuro da assistência da população no país. Nessa campanha, queremos mobilizar a sociedade como um todo, valorizando a formação, o conhecimento, a segurança do acompanhamento do paciente com médico dermatologista nas ações que envolvem prevenção e recuperação da saúde e beleza da pele”, declara o vice-presidente da SBD, Sérgio Palma.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia é a única instituição reconhecida pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Conselho Federal de Medicina (CFM), como representante dos dermatologistas no Brasil.

