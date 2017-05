“Skol tornou a micareta 2017 mais democrática”, afirma secretário da Cultura de Feira de Santana

O secretário de Cultura de Feira de Santana, Edson Borges, esteve na Sala de Imprensa do Skol para apresentar o balanço do Micareta deste ano. O secretário agradeceu o apoio da Skol para a festa e destacou que sem a Skol a micareta não seria tão grandiosa.

De acordo com o secretário, a Micareta de Feira atraiu cerca de 300 mil pessoas por noite, durante os quatros dias de folia. “Há muito tempo que não víamos esta quantidade de pessoas nas ruas curtindo a festa, que este ano, aconteceu de forma pacífica, criativa e democrática”. “Graças ao patrocínio da Skol, a prefeitura contratou grandes atrações que nunca cantaram para o folião pipoca, como as bandas Harmonia do Samba e Timbalada. Além disso, tivemos uma programação que abriu espaço para todo mundo, do pagode ao arrocha, do axé ao samba de roda. Tudo isso contribui para que a Micareta tivesse esse brilho”, destacou Edson.

Skol confirma patrocínio para 2018

Carlos Medeiros, gerente comercial da Ambev em Feira de Santana fez questão de confirmar a participação da cervejaria na micareta de 2018. O gerente comercial disse que a festa oferece muitas oportunidades. “A micareta vem melhorando a cada ano, mas sabemos que pode ser bem melhor. Acreditamos na festa e já confirmamos a presença da Skol no próximo ano”, destacou.

Além patrocínio público, do apoio aos blocos, camarotes e trios, este ano a Skol revitalizou o Espaço Universitário com a implantação do Point Skol, que ofereceu uma programação gratuita e de qualidade nos quatro dias de festa, para o folião pipoca.

Duas Medidas e Fitdance encerram em grande estilo o Point Skol

O grupo Duas Medidas fechou com chave de ouro a programação do Point Skol. Lincoln Sena abriu o show com a participação do grupo FitDance. Com a canção “Paredão das Amigas” o cantor abriu o repertório repleto de sucessos e hits.

“A micareta tem sido histórica para a banda Duas Medidas. Foram quatro show em pouco espaço de tempo e poucas bandas tiveram essa oportunidade. Agradecemos a Skol pela ideia democrática de colocar um palco no meio da rua, dando oportunidade aos artistas de diferentes cenas a manifestarem a sua arte”, afirmou Lincoln.

O cantor se entregou nos braços do público. “Me joguei na galera”, afirmou Lincoln, ainda emocionado. “Foi uma festa maravilhosa. Só tenho a agradecer!”, concluiu o vocalista da Banda Duas Medidas.

O palco Skol, palco da diversidade musical foi a novidade da Micareta de Feira este ano. Cerca de 15 atrações passaram pelo Point Skol durante os 5 dias de festa e mais de 12 horas de shows. Com um público de mais de 150 mil pessoas por noite, o Point Skol foi um sucesso.