Skol antecipa clima festivo no “Esquenta da Micareta de 2017” de Feira de Santana

Faltam apenas 10 dias para começar a Micareta de Feira, mas o clima festivo já invadiu a cidade. Na tarde deste domingo (07/05/2017), centenas de pessoas lotaram a Avenida São Domingos para curtir o tradicional “Esquenta” do Micareta. O evento foi patrocinado pela Skol.

Vários bloquinhos de fanfarras desfilaram pela rua formando um clima carnavalesco na cidade. A convite da Skol, vários jornalistas. artistas, blogueiros e celebridades da cidade saíram do quadrado e curtiram muito ao som da a fanfarra “Charanga da Alegria” no Bloco Tô no Ponto.

A cerveja Skol é a marca oficial da Micareta de Feira de Santana. A festa acontece de 18 a 21 de maio. Responsável por uma das principais cotas de patrocínio, a Skol estará presente nos espaços mais tradicionais e apoiará dezenas de blocos, camarotes e ações para o folião pipoca.

Com o convite “redondo é sair do seu quadrado”, a Skol traz este ano uma programação diversificada gratuita para o folião, com shows de atrações musicais de diferentes ritmos. O Point Skol vai funcionar todos os dias da folia, no Espaço Universitário, no início do Circuito Maneca Ferreira.