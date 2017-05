Senadora Lídice da Mata defende antecipação da eleição direta para presidente da República “como única saída para garantir a democracia e retomada do crescimento”

A senadora Lidice da Mata (PSB-BÁ) defendeu na sexta-feira (19/05/2017) que é preciso construir um espaço de diálogo com toda a sociedade brasileira e trabalhar para que ocorram eleições diretas para Presidente da República. “Este é o único caminho para reorganizar a Nação e buscarmos um futuro grandioso que o povo brasileiro merece”, disse.

A parlamentar baiana lembrou que a crise, agora, atinge diretamente o presidente Michel Temer, que “perdeu apoio e cujas suspeitas recaem sobre sua honestidade, seriedade e espírito republicano “.

Para Lidice, esta crise teve origem no processo de impeachment da Presidenta Dilma: “Naquele período já falávamos que o impedimento traria graves consequências para a Nação brasileira, porque se estava quebrando um princípio constitucional. Vivemos àquela época uma pressão imensa dos que desejavam tirar a Presidenta Dilma do governo para caracterizar sua saída por crime de responsabilidade por pedaladas fiscais. E o que estamos vendo agora é o Brasil envolto numa crise sem precedentes na história política do Pais, iniciada naquele processo de impedimento”.

Eleições diretas já- Embora haja a possibilidade de renúncia de Temer, Lidice não acredita que isso possa ocorrer. “Temos ainda o caminho do impedimento, que é longo, mas eu acredito que o ideal neste momento é reconstruir a democracia, o que passa por consolidar a ideia de chamar imediatamente eleições diretas para Presidente, com escolha pelo povo nas urnas “, defende a senadora.

Lídice chama a atenção que, no entanto, é preciso calma, pois o momento é grave. “Temos que ter serenidade para mobilizar a sociedade e convocar a população para se manifestar de forma firme e pacífica, para impedir que as reformas propostas pelo governo Temer continuem no Congresso Nacional. Só assim poderemos retomar a pauta do desenvolvimento”.